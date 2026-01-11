1月11日、中山競馬場で行われた10R・ポルックスステークス（4歳上オープン・ダ1800m）は、西村淳也騎乗の7番人気、カゼノランナー（牡5・栗東・松永幹夫）が快勝した。1馬身差の2着にヴァルツァーシャル（牡7・美浦・高木登）、3着にリチュアル（せん7・栗東・田中克典）が入った。勝ちタイムは1:53.1（良）。

1番人気で横山和生騎乗、テーオーグランビル（牡6・栗東・上村洋行）は12着、2番人気で横山武史騎乗、ハギノサステナブル（牡6・栗東・高野友和）は4着敗退。

西村淳也騎乗の7番人気、カゼノランナーがオープンクラス初勝利を飾った。レースでは好位4、5番手のインをロスなく立ち回り、直線早め先頭から押し切りを図ると、後続の追い上げを寄せつけずの快勝。終始ロスのない立ち回りも相まって危なげなく抜け出した。

カゼノランナー 11戦5勝

（牡5・栗東・松永幹夫）

父：キズナ

母：ヴァイセフラウ

母父：キングカメハメハ

馬主：ノースヒルズ

生産者：ノースヒルズ