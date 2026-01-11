◆皇后杯第４４回全国都道府県対抗女子駅伝（１１日、たけびしスタジアム京都発着＝９区間４２・１９５キロ）

大阪が２時間１８分１９秒で３年ぶり５度目の優勝を果たした。１区でトップから５６秒差の３１位と出遅れ。２区で１分１４秒まで差を広げられたが、５区の村井和果、６区の田谷玲、７区の河村璃央の大阪薫英女学院勢がいずれも区間トップの走りを披露。５秒差の２位でタスキを受けたアンカーの逸見亜優（豊田自動織機）が兵庫とのデッドヒートを制した。

アンカーを託す予定だった水本佳菜（エディオン）が欠場し、１週間前にオーダーを変更。安田功監督は「２〜４区も上手に走って高校生につないでくれた。逸見選手は素晴らしいラストスパートだった」と、総力戦でつかんだ優勝に声を弾ませた。

残り１キロ付近で抜け出し、ゴールデープを切った逸見は「１５００メートルをやっているのでスピードには少し自信がありました。（悪くても）トラック勝負に持ち込めれば勝てるんじゃないかと思っていました」と、大役を果たしてホッとした様子だった。

兵庫は９秒差の２位。さらに４４秒差の３位に長野が続いた。