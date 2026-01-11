NiziU・MAYA、初の描き下ろし絵本「夢のよう」 メンバーの反応に涙「本当に愛だなと感じました」
NiziUのMAYAが11日、都内で行われた初の描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』（KADOKAWA）合同取材に出席した。
【全身ショット】見事なスタイルで…笑顔でポーズを決めたMAYA
一匹のまっしろな蝶が「本当の自分の色」を探し求めて羽ばたく姿を描いた、心温まる成長の物語。デビュー5周年を迎える今年、新たな表現の場として絵本を選んだMAYAの、これまでに培った豊かな表現力と、誰に対してもあたたかく寄り添う人柄がページの隅々に息づく。MAYAならではの感性も詰め込まれている内容となっている。
発売について、MAYAは「本当に1年間くらい準備させていただいて。ついにやっと発売されて、夢のような瞬間でした。いざ店頭に並んでいる姿を見て、夢見ていた形になったんだと。胸いっぱいで、幸せでいっぱいです」と満面の笑み。
メンバーの反応にも触れ「みんな出る前からネットで予約してくれて。（発売日の昨年12月）24日になった時に、家の前に宅配便が届いた様子を、ひとりずつ『届いたよ』って（連絡してくれた）。自分のことのように喜んでくれて、私も泣きそうになりました。喜んでくれたのがうれしかった」と声を弾ませた。
続けて「一人ひとりメッセージをくれたのですが、RIMAは、初めて読む風景を動画に撮って、送ってくれて。読む前からずっと泣いていて、読んでいる時も涙しながら読んでくれていたのが、本当に愛だなと感じました。RIMAも、私が絵本を出したことに対する喜びと絵本のダブルで泣けたと言ってくれていたので、誰かに届いてよかった。こんなにやさしい、かわいらしいメンバーに会えてよかった。私も泣きました」と喜びをかみしめていた。
