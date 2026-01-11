NiziUのMAYA（23）が11日、都内で初の描き下ろし絵本「まっしろなちょうちょ」（KADOKAWA）発売記念イベントを開催した。

1匹のチョウが本当の自分の色を探す物語で、「ありのままの自分でいい」というメッセージを込めた。オーディションでも紙芝居を制作するなど、絵を描くことが好きだったといい、「1年間準備したので、夢のような瞬間だった。店頭に並んでいるのを見て、本当に夢見ていた形になって胸いっぱいだった」と発売を喜んだ。

普段は歌とダンスで表現を行うMAYAにとって「絵と文章で表現するのは難しかった」としつつ、絵や文章には多くふれてきたといい「自分が表現したいものの根本は一緒。私らしさが表れた1冊になった。MAYAが詰まった私の自己紹介のような作品になりました」と胸を張った。

メンバーにも読んでもらったといい、「メンバーはみんな発売前から予約してくれて、届いたら1人ずつ報告してくれた。みんな喜んでくれて、泣きそうになった」と喜んだ。続けて「RIMAが初めて読むところを動画にして送ってくれて、読みながら涙を流してくれた。愛を感じた」と明かした。