¡¡¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö!Ï¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÙÂ¼Ìî¤µ¤ä¤«Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦ÌîÃæ¤³¤³¤Ê¤µ¤ó¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê»£±Æ¡¦·§ÌÚÍ¥¡¢ÀÇ¹þ3630±ß¡¢KADOKAWA¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£É½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ©Éþ¡ß¥Á¥ã¥ê»Ñ¤¬¥¥å¡¼¥È¤ÊÌîÃæ¤³¤³¤Ê¤µ¤ó
»£±Æ¤Ï¸½ºß19ºÐ¤È¤Ê¤ëÌîÃæ¤ÎÃÏ¸µ¡¦Ä¹ºê¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ï²«¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ë¿»¤«¤ëÑ³¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËç¡¢Ë¡¿ÍÊÌ¤Î¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤Î10ÂåºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÀ©Éþ»Ñ¤ÈÂÌ²Û»Ò²°¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤ªÌÌ¤ò»ý¤Á¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤¦¤¿¤«¤¿¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¡¢ÌîÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö1st¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤¦¤¿¤«¤¿¡×¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÑ³¤¯¤Æ¾Ã¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡É¤ÎÎã¤¨¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢10ÂåºÇ¸å¤Î°ìÇ¯¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ê¸»ú¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤´¤È¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î´¶¤¸Êý¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìËç°ìËç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌîÃæ¤³¤³¤Ê¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤Î¤Ê¤«¡¦¤³¤³¤Ê¡¡1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÁ´¸©Á´°÷ÌÌÀÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2017¡Á¶å½£¡¦²ÆìÊÔ¡Á¡×¹ç³Ê¼Ô¡£2018Ç¯5·î¡Á2021Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤µ¤¯¤é³Ø±¡¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤Ë¤Ñ¤ó¡ª¡Ù¡Ê¤Ä¤æ¤¯¤µ¡Ë¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù¡ÊÂ¼Ìî¤µ¤ä¤«¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¡¡¡ÎX¡Ï@cocona_nonaka¡¡ URL▶︎https://x.com/cocona_nonaka