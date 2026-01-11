＜義姉、シアワセお裾分け〜＞ダメ出し母とマウント義妹。イライラする【第6話まんが：義姉の気持ち】
私（ルリ、35歳）は長年結婚、出産に憧れていました。弟（タカヨシ、34歳）や周りの友人たちが結婚していく中、自分が取り残されたような焦りもあったと思います。しかし頑張った甲斐もあり、夫（ハジメ）に出会い結婚。そして先月、待望の娘（アイリ）を出産しました。私が都会での生活に挫折した一方で、義妹（弟の妻、ミナミ、34歳）は都会で成功し、2人の子どもがいる幸せな家庭を築いています。私は義妹への劣等感が増すばかりです。絶対に義妹を見返してやります。
私たちは、地元では超晩婚と言われる年齢で結婚しました。
母からは「式は気楽にやればいいんじゃない？」と言われましたが、盛大な結婚式を挙げました。心配していた子どもですが、結婚してすぐに妊娠。出産を終えた瞬間、ようやく自分も一人前の人間になれたのだと実感しました。
母に娘の写真を送ると、いちいちダメ出しばかり。
私は「何をやっても認められないんだ」と絶望的な気持ちになってしまいました。ただ、私は赤ちゃんが生まれたら、私をイヤな気持ちにさせ続けてきた義妹にも写真を送ろうと決めていたのです。
最初のうちはいい反応をくれましたが、次第にそっけなくなり、ついに先日「写真はいらない」とまで言われてしまいました。これまでずっとマウントを取ってきておいて、何様なのでしょうか。今までさんざん得をしている義妹が、私の娘の写真をないがしろにするなんて、正直許せません！
しかも義妹は、母や弟まで味方に付けて私を非難してきました。あまりに腹が立っていると、夫から声をかけられます。
夫はすべてを見透かしたような目で言ってきました。
私は母親になれた喜びで満たされましたが、母からは相変わらずダメ出しのような細かい指摘を受け、傷付きました。
義妹にも娘の写真を送り続けましたが、次第にそっけない反応となり「いらない」とまで言われてしまったのです。
母や弟にまで批判され、怒りを抱えたまま、私は完全に孤立していくような感覚を覚えました。
夫からは「かわいい娘がいるだけでいいじゃないか」「自分が変わらないと」と諭されましたが納得できません。
家族には期待通りの反応が得られないことがわかったので、SNSで娘の写真を発信しようと思っています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
母からは「式は気楽にやればいいんじゃない？」と言われましたが、盛大な結婚式を挙げました。心配していた子どもですが、結婚してすぐに妊娠。出産を終えた瞬間、ようやく自分も一人前の人間になれたのだと実感しました。
母に娘の写真を送ると、いちいちダメ出しばかり。
私は「何をやっても認められないんだ」と絶望的な気持ちになってしまいました。ただ、私は赤ちゃんが生まれたら、私をイヤな気持ちにさせ続けてきた義妹にも写真を送ろうと決めていたのです。
最初のうちはいい反応をくれましたが、次第にそっけなくなり、ついに先日「写真はいらない」とまで言われてしまいました。これまでずっとマウントを取ってきておいて、何様なのでしょうか。今までさんざん得をしている義妹が、私の娘の写真をないがしろにするなんて、正直許せません！
しかも義妹は、母や弟まで味方に付けて私を非難してきました。あまりに腹が立っていると、夫から声をかけられます。
夫はすべてを見透かしたような目で言ってきました。
私は母親になれた喜びで満たされましたが、母からは相変わらずダメ出しのような細かい指摘を受け、傷付きました。
義妹にも娘の写真を送り続けましたが、次第にそっけない反応となり「いらない」とまで言われてしまったのです。
母や弟にまで批判され、怒りを抱えたまま、私は完全に孤立していくような感覚を覚えました。
夫からは「かわいい娘がいるだけでいいじゃないか」「自分が変わらないと」と諭されましたが納得できません。
家族には期待通りの反応が得られないことがわかったので、SNSで娘の写真を発信しようと思っています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと