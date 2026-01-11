【義母介護は専業主婦のシゴト？】「介護は三男嫁に任せよう」次男嫁を説得＜第10話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第10話 次男嫁を味方に【リツコの気持ち】
【編集部コメント】
次男嫁のサナエさんは、三男嫁のアサカさんひとりに介護を任せてしまうことに罪悪感を感じている様子。でも、押しの強い長男嫁のリツコさんには逆らえません。さらに、余計な口をはさむと今度は自分がターゲットにされるかもという心配も。「アサカさんがひとりで介護してくれたら私もラクだし……」というズルい考えもありながら、「はい」と答えたようです。お義母さんの介護を前に、嫁たちの心理戦が繰り広げられています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび