成人の日を前に、二十歳を祝う式典が県内３２の市町村で開かれました。

このうち前橋市の「はたちのつどい」には、きらびやかな衣装に身を包んだ２３００人ほどが出席し、学校の同級生と再会して喜びの声をあげていました。

式典では出席者を代表して富澤莉琉芽さんが「病気などで遠回りをしたけれど自分の意志で一歩踏み出せば未来は切り開ける」と話し、決意とエールを込めてうたを歌いました。

続いて「はたちのメッセージ」では、第六中学校出身でボウリングの日本一に輝きナショナルチームで活躍する渡辺希哩さんが、「これまで支えてもらった感謝を胸に競技面でも生活面でも成長していきたい」と決意を語りました。

また、会場では、１２日の前橋市長選の投票日にあわせて市の選挙管理委員会などが啓発用のティッシュを配り投票へ行くよう呼びかけました。

一方で、沼田市の会場には、約３５０人が集まり「二十歳を祝う会」が開かれました。

沼田市では１９８９年から毎年生まれ育ったふるさとへの感謝を込めて式典の参加者が募金活動を行っています。ことしは子ども食堂への支援金が竹ノ内篤教育長に手渡されました。

また、会場では和太鼓の演奏が披露され、二十歳の門出を盛大に祝いました。