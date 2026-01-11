年末年始はゼロトルク系の『スパイダーZT』が2週連続1位！ シェフラー、マキロイの“相棒”も不動の人気【パター売り上げランキング】
2025年のパターはゼロトルクが大ブームになったが、年末のランキングでもテーラーメイドの『スパイダーZT』が2週連続で1位を獲得。2位には同じゼロトルク系の『オデッセイ スクエア2スクエア』が入っている。その人気についてPGAツアースーパーストア千葉浜野店の大野木翔さんに話を聞いた。
【写真】ゼロトルク系の『スパイダーZT』『オデッセイ』のボールを置いた顔を比べると、シャフトの傾きが違った
「一時的なブームではなく、2026年もゼロトルク系のパターは人気が続いていきそうです。特にテーラーメイドの『スパイダーZT』は当店でも1番売れています。発売当初から限定モデルということで注目度が高かったことも人気の要因だと思います」さらに、大野木さんは『スパイダーZT』以外のモデルも含めた、テーラーメイドパター全体の強さを指摘する。「当店では『スパイダーツアーXシリーズ』も1年間を通して人気があります。パターは店員に質問したり、フィッティングをしたりして時間をかけて買う人もいるのですが、『スパイダーツアーXシリーズ』は接客しなくても、お客さんが自ら選んで購入していくパターンが多いです」テーラーメイドのパターは世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、そして3位のトミー・フリートウッド（イングランド）という超一流選手が使用。ツアーでの圧倒的な実績は売り上げにもつながっている。【パター売り上げランキングトップ3】1位 テーラーメイド スパイダーZT2位 オデッセイ スクエア2スクエア3位 ピン スコッツデール※データ提供：矢野経済研究所、12月29日〜1月4日のデータ◇ ◇ ◇売れている中古パターを調査。関連記事『中古パターで人気1位は、谷口徹も愛用する品薄の"オデッセイの名器"【中古クラブランキング】』で詳細をチェックできる。
