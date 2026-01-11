【大雪警報】福島県・檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町などに発表 11日19:07時点
気象台は、午後7時7分に、大雪警報を檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】福島県・檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町などに発表 11日19:07時点
会津では、12日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■会津若松市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■郡山市湖南
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■喜多方市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■天栄村湯本
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■下郷町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
□大雪警報【発表】
積雪 12日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 55cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■只見町
□大雪警報【発表】
積雪 12日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 55cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■南会津町
□大雪警報【発表】
積雪 12日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 55cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■北塩原村
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■西会津町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■磐梯町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■猪苗代町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■会津坂下町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■湯川村
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■柳津町
□大雪警報【発表】
積雪 12日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■三島町
□大雪警報【発表】
積雪 12日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■金山町
□大雪警報【発表】
積雪 12日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■昭和村
□大雪警報【発表】
積雪 12日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■会津美里町
□なだれ注意報
12日にかけて注意