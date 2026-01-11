TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後7時7分に、大雪警報を檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表しました。

会津では、12日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■会津若松市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■郡山市湖南
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■喜多方市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■天栄村湯本
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■下郷町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■檜枝岐村
□大雪警報【発表】
　積雪　12日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　55cm

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■只見町
□大雪警報【発表】
　積雪　12日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　55cm

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■南会津町
□大雪警報【発表】
　積雪　12日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　55cm

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■北塩原村
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■西会津町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■磐梯町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■猪苗代町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■会津坂下町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■湯川村
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■柳津町
□大雪警報【発表】
　積雪　12日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■三島町
□大雪警報【発表】
　積雪　12日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■金山町
□大雪警報【発表】
　積雪　12日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■昭和村
□大雪警報【発表】
　積雪　12日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■会津美里町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意