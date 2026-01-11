気象台は、午後7時7分に、大雪警報を檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】福島県・檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町などに発表 11日19:07時点

会津では、12日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■会津若松市

□なだれ注意報

12日にかけて注意



■郡山市湖南

□なだれ注意報

12日にかけて注意



■喜多方市

□なだれ注意報

12日にかけて注意



■天栄村湯本

□なだれ注意報

12日にかけて注意



■下郷町

□なだれ注意報

12日にかけて注意





■檜枝岐村□大雪警報【発表】積雪 12日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 55cm□なだれ注意報12日にかけて注意■只見町□大雪警報【発表】積雪 12日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 55cm□なだれ注意報12日にかけて注意■南会津町□大雪警報【発表】積雪 12日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 55cm□なだれ注意報12日にかけて注意■北塩原村□なだれ注意報12日にかけて注意■西会津町□なだれ注意報12日にかけて注意■磐梯町□なだれ注意報12日にかけて注意■猪苗代町□なだれ注意報12日にかけて注意■会津坂下町□なだれ注意報12日にかけて注意■湯川村□なだれ注意報12日にかけて注意■柳津町□大雪警報【発表】積雪 12日昼前にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報12日にかけて注意■三島町□大雪警報【発表】積雪 12日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報12日にかけて注意■金山町□大雪警報【発表】積雪 12日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報12日にかけて注意■昭和村□大雪警報【発表】積雪 12日昼前にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報12日にかけて注意■会津美里町□なだれ注意報12日にかけて注意