タレントの梅宮アンナさんが2026年1月、自身のインスタグラムを更新。複数回の投稿で夫でアートディレクターの世継恭規さんとの新婚旅行の様子を公開しました。



【写真を見る】【 梅宮アンナ 】 新婚旅行のモルディブで 夫と幸せ２ショット 「よっちゃんありがとう」 夫・世継さんへの深い感謝と輝く笑顔





梅宮アンナさんは「ドーハ経由でモルディブ」と報告。カタール航空での空の旅からスタートしたハネムーンの様子を投稿しました。













中継地のドーハでは、豪華なショッピングモールを訪問。その後、水上飛行機に乗り継いで目的地であるモルディブのリゾート「コンラッド・モルディブ・ランガリ・アイランド」へ。梅宮さんは「モルディブのbeachは本当に素晴らしい」と、目の前に広がる白い砂浜と透き通る海に深く感動した様子を綴っています。







梅宮さんは2024年に乳がんを公表し、手術や抗がん剤治療といった過酷な闘病生活を経験。その後、2025年には「出会って10日」という運命的な出会いを経て世継さんと結婚しました。







今回の投稿でも、随所に「#よっちゃんありがとう」というハッシュタグを添えられており、一番近くで支えてくれた夫・世継さんへの深い感謝が伝わってきます。







この投稿に「アンナさん達を見ていて、人生ってホントにこんなことってあるんだなーっていつも感動して見てます」「闘病を乗り越えた髪もかっこよくて素敵〜」「お二人の笑顔がとっても素敵です」「お二人の表情からたくさんの幸せ頂けてこちらも幸せな気持ちになりましたぁ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】