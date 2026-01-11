新潟県では12日明け方にかけて海上を中心に非常に強い風が吹き、12日昼前にかけて海は大しけとなる所がある見込みです。山沿いを中心に12日夕方にかけて大雪となり、平地でも大雪となる所がある見込みです。

■雪の予想

【24時間予想最大降雪量(～12日午後6時)】

下越 平地 20センチ

山沿い 40センチ

中越 平地 30センチ

山沿い 70センチ

上越 平地 30センチ

山沿い 70センチ

佐渡 10センチ

■風の予想

12日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

下越 陸上 18メートル （30メートル）

下越 海上 20メートル （30メートル）

中越 陸上 15メートル （30メートル）

中越 海上 20メートル （30メートル）

上越 陸上 15メートル （30メートル）

上越 海上 20メートル （30メートル）

佐渡 陸上 20メートル （30メートル）

佐渡 海上 20メートル （30メートル）

■波の予想

12日に予想される波の高さ

下越 7メートル

中越 6メートル うねりを伴う

上越 6メートル うねりを伴う

佐渡 7メートル

■12日にかけての注意点

新潟地方気象台は、下越、佐渡では12日昼前にかけて、中越、上越では12日明け方にかけて高波に警戒するよう呼び掛けています。



また、佐渡の陸上では12日明け方にかけて暴風雪に警戒を。下越では11日夜のはじめ頃から12日未明にかけて風雪に注意・警戒が必要です。。



中越、上越では11日夜のはじめ頃から12日明け方にかけて、大雪による交通障害に注意・警戒を。新潟県では電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意するよう呼びかけています。