「今日好き」参加JK、デコルテ大胆見せのオフショルニット姿に反響「肌が綺麗」「ゴージャス」
【モデルプレス＝2026/01/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が1月10日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」18歳ギャルJK、美デコルテ大胆披露
倉八は、雪だるまとハートの絵文字を添えて、肩回りと袖口にボリュームのあるファーがあしらわれたブラウンのオフショルダーニット姿を投稿。大胆にデコルテを見せたスタイルで、華奢な肩のラインと透明感のある肌を際立たせている。
この投稿に、ファンからは「着こなしが素敵」「ファーが温かそう」「肌が綺麗」「ヘアスタイルも決まってる」「スタイル抜群」「ゴージャス」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
