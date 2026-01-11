療養者・看護者両方を守るために、在宅で取り入れたい感染対策とは【訪問看護のアイデア帖】

在宅環境・感染対策への対応「個人防護具の適切な使用」

個人防護具（PPE）を状況に応じて適切に使い分け、感染対策を徹底します。

医療器具・物品の管理

在宅での物品管理は、汚染拡大防止の要です。

ディスポーザブル（使い捨て）製品の活用

できるだけ使い捨て製品を使用し、感染のリスクを最小限にします。

廃棄物の処理

汚染されたガーゼなどは、密封できる袋に入れ、事業所の指示や自治体のルールに従って適切に廃棄します。注射針など鋭利なものは、主治医の医療機関で廃棄してもらいましょう。新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどが疑わしい場合は、使用した物品を密封した袋に入れ、家庭内で破棄してもらいましょう。できればPPEも玄関先で脱ぎ着をして、感染リスクを減らしましょう。

訪問バッグの管理

訪問バッグ内は、清潔な物品と使用済みの物品をビニール袋などで明確に分けて収納しましょう。また、定期的に訪問バッグの外側・内側を清拭・消毒し、清潔を保ちましょう。

在宅で取り入れたい感染対策

事前のアセスメントと危険予測

訪問前に療養者の生活環境を把握し、感染リスクを予測することが重要です。

【環境要因の確認】 間取り、動線、水回り、衛生設備、ペットの有無、掃除状況などを把握します。 【備品】 必要な物品（追加のゴミ袋、消毒液、手袋など）を予測して準備します。

療養者・家族との協働

在宅のケアを行う上で、療養者や介護者の理解と協力は不可欠です。

【丁寧な説明】 感染対策の重要性を、専門用語を避け、分かりやすい言葉で説明します。「なぜ、これが必要なのか」を伝えることで、理解と協力を得やすくなります。 【具体的な指導】 手洗いの方法、汚染物の処理方法など、日常的に行える感染対策について具体的に指導し、共に実践できるよう促します。 【体調変化の報告依頼】 療養者や介護者に、体調の変化（発熱、咳など）があった場合は速やかに連絡するよう伝えましょう。

感染リスクが高そうな場合は、訪問ルートの変更も必要です。その日の訪問順序を最後にするなど、他の療養者への感染リスクを考えましょう。また、訪問看護師も、事務所に戻らず直帰するなどして、事務所内での感染リスクを下げる必要があります。そうした際は、なるべく自宅のバイタルサインセットを使わせてもらう、あるいはその療養者専用のものを貸し出すといった工夫も必要です。

訪問看護師自身の健康管理

訪問看護師は、療養者や介護者に感染を広げないよう、自身の健康管理を徹底しましょう。

【体調不良時の対応】

発熱や咳などの症状がある場合は、無理に訪問せず、速やかに事業所に報告し、指示を受けましょう。

【予防接種の実施】

インフルエンザワクチンなど、推奨される予防接種は必ず受けましょう。

【出典】『看護技術の「不安」が「自信」に変わる！現場で役立つ！訪問看護のアイデア帖』著：星の砂