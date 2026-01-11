広島・秋山翔吾外野手（３７）が「８８年世代」の生き残りとして意地を見せることを誓った。１１日、静岡県の下田市吉佐美運動公園で自主トレを公開。「８８年世代の活躍は刺激。同世代の刺激になるような活躍を…」と思い描いた。

球界の「８８年世代」は田中将、坂本（巨人）、前田（楽天）、柳田（ソフトバンク）らスターぞろい。一方で沢村（ロッテ）が現役引退した。「長く野球をやりたいと考えた時、選択肢を増やすには結果を出すしかない」。日米通算１８３２安打のベテラン。競争に勝つための考えは簡単だ。

西武時代には中堅で１５年から５年連続（１５年〜１９年）のフルイニング出場。広島でも中堅が主戦場だったが、今オフは両翼の練習にじっくりと取り組んでいる。「試合に使ってもらうための準備」と、６４試合の出場にとどまった２５年からの巻き返しに懸命の様子だ。

打撃でも「長打が期待できるかも、となれば」と強い打球を求める。チームでは会沢とともにチーム最年長。「シーズンが終わった時、何個選択肢があるか。結果が出ず、辞めるとならないように」。腹をくくったプロ１６年目。戦いは始まっている。（直川 響）