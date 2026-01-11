ソフトバンクのドラフト５位・高橋隆慶（たかのり）外野手＝ＪＲ東日本＝が１１日、福岡・筑後のファーム施設で新人合同自主トレに参加した。１月に中大で１学年上の阪神・森下と沖縄で合同トレを行い、阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝とも練習。「あれはヤバいです。バネがすごい。僕が勝てるところはひとつもない」と大学ＮＯ１野手の打力に驚かされたという。自身も２５年の社会人野球で、三塁手部門のベストナインに選ばれたが、２学年下の立石の実力に脱帽した。

ソフトバンクでは、交渉権を獲得したドラフト１位指名の佐々木麟太郎内野手＝米スタンフォード大＝との入団交渉が６月以降となるため、新人合同自主トレに参加している支配下の新人野手は高橋だけ。麟太郎については「右と左なのでライバルとは思っていないですが、社会人野球を経験している分、引き出しは僕の方が多いと思います」と少し胸を張った。

寮の自由時間では動画でカブス・鈴木誠也やドジャース・大谷翔平の打撃フォームを研究。右の長距離砲として、タイミングの取り方を参考にしている。「社会人出身なので時間が短い。キャンプは１軍スタートが目標。より高いレベルに入れば、自分に何が足りないか分かる」とドラフト５位からの下克上ストーリーを思い描いている。