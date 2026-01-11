ドジャース・山本由伸投手（２７）が１１日、自身のインスタグラムを更新し、新年の決意を記した。

山本は山に登った写真、釣りをする写真などをアップして、英語と日本語でコメントを添えた。日本語では「２０２６！！ 今年でプロ１０年目のシーズンに入ります。写真は地元・備前市の山の上から。皆さまにとって最高の一年になりますように！」と記した。

メジャー２年目だった昨季は、３月に東京ドームで行われた開幕戦のカブス戦で先発を託されると、チームで唯一先発ローテを守り抜き、３０登板で１２勝８敗、防御率２・４９の成績を残した。ポストシーズンでもエースとして大車輪の活躍。２登板連続完投をやってのけると、ワールドシリーズでは３勝を挙げた。第６戦で先発して勝利投手になると、第７戦ではリリーフ登板して胴上げ投手。圧巻のフル回転でチームを２年連続ワールドシリーズ制覇に導き、シリーズＭＶＰにも輝いた。

今季はチームの３年連続ワールドシリーズ制覇を狙うだけでなく、３月には第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場する可能性が高くなっている。