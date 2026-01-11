お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）が、10日放送のBS朝日「さまぁ〜ず×さまぁ〜ず」（土曜後11・30）に出演。愛息の行動に驚いた話を振り返った。

相方の大竹一樹とクリスマスの話題になると、三村は22歳の長男がクリスマスイブに自宅にいたというが、妻が言うのは「夜中に出て行った」という。

「あいつサンタクロースか？」と冗談交じりに笑ったが、寝ていた三村はもちろん知らなかったといい、朝起きてもまだ帰宅していなかった。

友人らと楽しむなら、もっと早い時間に集合するはずだが、「夕飯を完全に食って、もう寝るムードになって、12時にいなくなっている」という不可思議な行動。そして、早朝。三村の妻のLINEに「草津」と居場所の連絡があった。

これには大竹も「え？草津行ったの？夜中から？」と驚き。三村は「東京から一番遠いと言われる。車で行くには4時間」という長距離の車移動をしていた。

どうやら夜12時に出発して、朝方に到着したようで、草津では温泉に入り、仮眠を取って、夜には帰宅した。

大竹が「目的なんなの？」と聞くと、三村いわく長男の友人が「サプライズ好き」で「新潟、長野、草津。どこ？ みたいなのを送ってくるんだって」。そこで「草津」と選ぶと、「本当にみんなでそこに行った」という行き当たりばったりの車旅をしたようだ。

大竹は「すげえな。そういう遊びなんだな」と話し、三村も「そういう遊びみたい。大人だな」と笑いながらも成長を実感していた。