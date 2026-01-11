一児の母には見えないツインテール・ゴスロリビジュアルで会場を沸かす美女レスラーの“最大のファン”がエールを送る姿が話題に。愛娘の健気なリアクションに皆がほっこりしている。

【映像】「可愛すぎる」小さい手でママにエールを送るキッズ

WWE女子スーパースターのアレクサ・ブリスが9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。愛娘が観客席からエールを送る様子をとらえた動画を公開した。

8日にドイツ・ライプツィヒで行われた「WWE Road to Royal Rumble」に出場したアレクサは、すっかり仲良しコンビとなったシャーロット・フレアーとともに試合に勝利すると、その様子を観客席で見守っていたアレクサの愛娘ヘンドリックスちゃんも勝利を祝福。小さい手でママに向かって拍手を送れば、アレクサとシャーロットもそれに気付いて拍手を返していた。

「私たちの最大のファン」と綴ったアレクサの投稿にファンも「彼女が世界中でレスリング姿を見られるのは素晴らしい」「未来のチャンピオン」「素晴らしいチアリーダー」「小さい拍手、美しい」とほっこり。また同僚のレジェンド女子ナタリアも「本当にかわいい」とコメントするなど、皆メロメロ状態となっている。

近年はWWEでもアレクサのように出産・育休を経てリングに復帰する女子スーパースターが増えており、昨年夏にはWWE女子世界王座を保持していたナオミが第1子妊娠を発表しタイトルを返上。産休に入ったことも話題となった。

