俳優で歌手の嶋大輔（61）が、11日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」（隔週日曜正午）にゲスト出演し、芸能界入りのいきさつについて語った。

81年に俳優として芸能活動を開始。82年にはソロ歌手としてデビューし、2作目の「男の勲章」で大ブレークした。

元々はやんちゃな少年時代を過ごしていた嶋だったが、なぜ芸能界入りへ舵を切ったのか。「俺はスカウトって言ってるんですけど…」と意味深な前置きをした。

ある日、後にロックンロールの大人気バンドになる「横浜銀蠅」のお披露目ライブに呼ばれたという。「まだコンサートというより、お披露目ライブみたいな感じだった。デビュー前の。“人集めてくれ”って言われて」。そこで、友人らを集めて行ってみたものの、「もめて…」。もめごとが起きてしまい、その仲裁に入ってくれたのが、銀蝿の事務所社長だったという。

「“何もめてんだ！”って銀蝿さんの社長さんが出て来てくれて、引き取ってくれて」。さらに驚くことが。「“お前、何やってんだと。今度渋谷の事務所に来い”って。“いいやいいや、怒られてもいいや”って行ったら、“芸能界に興味あるか？”って」といきさつを明かした。

嶋が「スカウトでしょう？」と話すと、タレント王林は「微妙なラインですね…」とつぶやき、笑わせていた。