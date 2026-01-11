モンテディオ山形がJ２・J３百年構想リーグのトップチーム新体制を発表。新戦力と復帰組は誰？
2026年1月11日、モンテディオ山形がJ２・J３百年構想リーグのトップチーム新体制を発表した。
在任２年目の横内昭展監督の下、トップチームに名を連ねた選手は31名。新戦力はイ・ドンヒ（DF）、柳町魁耀（MF）、田中祉同（MF）、平賀大空（MF）、竹ノ谷優駕スベディ（MF）、タリソン・アウベス（MF）、復帰組は相馬丞（DF）、」横山塁（MF）だ。彼らを含む選手リストは以下の通りである。
＜選手リスト＞☆＝新戦力、★＝復帰
GK
1トーマス・ヒュワード=ベル
16長谷川洸
32上林大誠
45渋谷飛翔
DF
2イ・ドンヒ☆
3熊本雄太
4西村慧祐
6山田拓巳
15川井歩
19岡本一真
22城和隼颯
29相馬丞★
49坂本稀吏也
MF
7中村亮太朗
8土居聖真
10氣田亮真
13野嶽寛也
14柳町魁耀☆
17寺山翼
18横山塁★
20吉尾海夏
21田中渉
23田中祉同☆
24平賀大空☆
25國分伸太郎
27榎本啓吾
30竹ノ谷優駕スベディ☆
88タリソン・アウベス☆
FW
9高橋潤哉
11ディサロ燦シルヴァーノ
55堀金峻明
昨季の戦力がベースとなるJ２・J３百年構想リーグで上位進出なるか。横内監督の手腕に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
