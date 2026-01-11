¡ÖÈà¤ò¼º¤Ã¤¿¤éÌµËÅ¡×¥É¥¤¥Ä°ÜÀÒÇËÃÌ¤ÎÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¡¢º£Åß¤ÎÂàÃÄ¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«²ò¡Ö´ÊÃ±¤ËÂå¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ïºò²Æ¡¢°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¤·¤Æ¸Ä¿Í¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇËÃÌ¤·¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë´ÆÆÄ¤¬ÀèÆü¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¾¯¤·ÍîÃÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡££¸·î¤Ë¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤«¤éÈà¤Ï¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÈà¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤¬»Ä¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¡×
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCelts Are Here¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Þ¥¨¥À¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢ÉÔÊØ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµËÅ¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢µ¬Î§¡¢Áê¼ê¤ò»ÙÇÛ¤»¤º¤È¤â»î¹ç¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Ï¡¢¤³¤Î£²Ç¯¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£¸¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢Àä¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¥×¥ì¥¹¡¢ºÇ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ëÃæ¤ÇÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë½¬´·¡£¤³¤ì¤é¤Ï£±·î¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤ËÂå¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ª¥Ë¡¼¥ë¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÇ¾¿Ø¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÎ±¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥¨¥À¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥ì¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¼¡Âè¤À¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºòµ¨¤Ë33¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥¨¡¼¥¹¤Îº£ÅßÂàÃÄ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×
¡¡²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë´ÆÆÄ¤¬ÀèÆü¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¾¯¤·ÍîÃÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡££¸·î¤Ë¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤«¤éÈà¤Ï¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÈà¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤¬»Ä¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¡×
¡Ö£¸¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢Àä¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¥×¥ì¥¹¡¢ºÇ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ëÃæ¤ÇÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë½¬´·¡£¤³¤ì¤é¤Ï£±·î¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤ËÂå¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ª¥Ë¡¼¥ë¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÇ¾¿Ø¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÎ±¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥¨¥À¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥ì¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¼¡Âè¤À¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºòµ¨¤Ë33¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥¨¡¼¥¹¤Îº£ÅßÂàÃÄ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤À¡×£±°Ì¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢£²°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡ÄÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È£µ°Ì¡ªÀ¤³¦¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥é¥¦¥¿¥í¤è¤ê¾å°Ì¡×