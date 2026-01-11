レースクイーンでラウンドガールなどでも活躍する瀬名ひなのが１１日、自身のＸを更新。イベントでの盗撮被害を訴えた。

９日から１１日まで、世界最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン２０２６」が開催。コンパニオンとして参加した瀬名は「下半身だけ撮られました。とても不快です。やめてください」と呼びかけた。

同イベントではキャンペーンガールからの被害申告が続出し、ＳＮＳで話題に。レースクイーンでイベントに参加した辻門アネラも９日、自身のＸに投稿。「ＡＲＥＸのブースでずっとドアップで下半身とか動画撮ってるやついたから、声かけたけど、どこに禁止って書いてある？って言われたわ」と不快感をにじませた。

レースクイーンの桐生もえこも「ａｌｐｈａｒｅｘブースに限らず、下半身のみの撮影はご遠慮ください。下半身アップ以外のお写真お待ちしてます」と呼びかけ。ハッシュタグを付け、「盗撮反対」「盗撮罰金」「盗撮成敗」とも記した。

東京オートサロンでは写真、動画等の撮影および配信・投稿に対してのルールとして以下を明記。「出展者、出演者、他の来場者、キャンペーンガール、レースアンバサダー、主催者、その他イベント関係者の身体の一部を拡大または強調した撮影や、個人を特定できるＩＤ等の撮影」を禁止している。

ＳＮＳでは「非常識が今年もいたか…」、「腹立つよね！」、「最低だわ」などの声が多数上がっている。