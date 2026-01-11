『No No Girls』出身ふみの、ソロデビューへの想い…ありのままのMV公開 ちゃんみな長文メッセージ【全文】
アーティスト・ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」より、シンガーソングライター・ふみのが11日、ついにデビューを迎えた。
【動画】『No No Girls』出身ふみの、デビュー曲「favorite song」MV
「NO LABEL ARTISTS」とは、2026年元旦にちゃんみながSNS上でセルフプロデュース型アーティストを所属させるレーベルとして設立を宣言したレーベル。HANAやちゃんみな自身が所属する「NO LABEL MUSIC」とは別レーベルとして、B-RAVE×ちゃんみな×Universal Musicによって新たに立ち上げた。
第一弾アーティスト・ふみのは、HANAを輩出したBMSG×ちゃんみなが手がけたガールズオーディションプロジェクト『No No Girls』に参加し、約7000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10名の一人。
ふみのは『No No Girls』参加時、ちゃんみなから「R＆Bに革命が起こる歌声」と称され、その華やかな歌声と芯の強さで多くの視聴者を魅了。最終審査では、ちゃんみなが「本当にこのオーディションを通してすごく成長した。“いい意味で、どこでもやっていける”存在だと思った。もっと素敵に輝ける場所があるだろうと思った」と語っている。
『No No Girls』FINALから1年という節目のタイミングで、ふみのはデビュー。デビュー曲「favorite song」が、深夜0時より各音楽配信サービスにて配信がスタート。朝には、日本テレビ系「シューイチ」にて、デビュー曲を生パフォーマンスで披露し、番組内では、ちゃんみなからふみのへの“贈り物”として書き下ろされた楽曲であることも明かされた。
「favorite song」は、ふみのをちゃんみな自身の視点で描き、自分自身を楽曲に見立てたかわいらしい歌詞の世界観に、エレキギターが印象的なポップロックのバンドサウンドを重ねた。等身大でふみのらしい魅力が詰まり、前向きなエネルギーに満ちた“ビタミンソング”として、ふみのの本格的なアーティスト活動の第一歩、そしてこれから始まる物語を象徴する。
午後7時には、YouTubeにてMusic Videoもプレミア公開となった。『No No Girls』のオーディションから、ふみののことを見続けてきたちゃんみなから見たふみのを書いた楽曲である「favorite song」。MVは、“Song For You”と書かれたカセットテープがふみのの元に届くところからスタートする。ふみののありのままの姿を映すことをテーマに作り上げられ、普段から愛用している私物などを美術に取り入れ、ふみのらしさがあふれた作品に仕上がっている。
■ふみの コメント全文
みんな！こんにちは！ふみのです。
たくさんの応援ありがとうございます！
これからきっと色々な経験をするだろうし、色々な感情と出会えると思う。
それを、歌にして、みんなと共有できること、本当にうれしく思います。
でも！まずは”favorite song”だね！！
とってもとっても最高で大好きな人からもらった、特別でお気に入りの曲。
私の背中は押してもらったから、これからは私がみんなを。
では！このへんで！バイバイ
ふみの
■ちゃんみな コメント全文
ふみのと最終審査後何度も話し合いをしました
彼女がやりたい事はとても明確で、それにあたって最も良い形を実現する為に彼女も私も努力を重ねて、今日という日を迎えることが出来ました
セルフプロデュースとは、作曲とは、という事を教えながら私もまた彼女から新しい刺激を受ける日々でした
これから彼女のアーティスト人生を支える事も頑張りますし、こらから彼女がどんな世界を見せてくれるか本当に楽しみです
おめでとう！ふみの！
I’ｍ proud of you girl!!（ハートマーク）
楽曲ついて：
これに関しては私が抱えるアーティスト全てに言えるのですが
作った曲は全て本人達の意見や言いたい事を中心にフランクに会話から産まれる事または汲み取るところから始まります
だから必然と彼女達が喜ぶといいな、好きって言ってくれると良いなと思いながら作曲に挑んでいます
ふみのに関してはデビュー曲として素晴らしい曲がいくつも本人にありました
彼女はシンガーソングライターなので私が作曲作詞をする必要は無いかなと思ってましたが
本人とスタジオにいる時、作って欲しいと言ってくれたので
私も私から見た彼女に向けた楽曲を作って見たかったので、私の想いや私の音楽がふみのにとって好きな歌になってくれればいいなと、愛を込めた楽曲をふみのがいる場で作りました
彼女はずっと黙ってニヤニヤしてました
『私の事お風呂とかでも考えてたんですか〜ﾆﾔﾆﾔ』とか言いながら
数日経ってふみのからこの曲で行きたいと連絡があり
熱いメッセージと共にｳﾙｳﾙ
もう感動しちゃって、彼女のFavorite songになれて良かったと、そしてこの曲と共に彼女が羽ばたいて行くと思うと普通に人間として幸せでした
まだまだある彼女の曲も本当に素晴らしいので楽しみにしておいて欲しいです！
この曲はデビューの私からの、ふみのからの、プレゼントみたいなものです！
皆様のFavorite songになりますように
愛を込めて
ちゃんみな
