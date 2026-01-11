タイトルの略称「ふてほど」が2024年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ同年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」は今月4日、続編となるスペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（後9・00〜11・30）が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

主演・阿部サダヲ、オリジナル脚本・宮藤官九郎氏、プロデュース・磯山晶氏のゴールデンタッグによるヒューマンコメディー。主人公は1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師・小川市郎。彼の“不適切”な言動が、コンプライアンスに縛られた令和の人々に生きるヒントを与えた。

連続ドラマ最終回のその後を描く2年ぶりの新作。タイムトンネルが完成し、市郎は好きな時代に行けるようになり…という展開。

小川市郎（阿部サダヲ）は2026年へ。犬島ゆずる（古田新太）とともに、主婦との討論番組に出演中の都議会議員・平じゅん子（江口のりこ）に対して“個人の見解”を述べる。

テロップ「あくまで個人の見解です」

そして、喫茶「SCANDAL」。番組を企画した犬島（秋津）渚（仲里依紗）が熱く語る。

渚「出ました。私が真面目な話をするとさあ、真彦、よくその顔になるよね」「面倒くせーから聞き流そう、みたいな、やり過ごし顔？ハニワ！もしくは、堺雅人みたいな感情が読み取れない顔」

テロップ「あくまで個人の見解です」

連続ドラマ時と同じく「あくまで個人の見解です」の注釈テロップが“活躍”。SNS上には「秋津くんの薄目、堺雅人すぎるw」「堺雅人は笑ったwごめん」「分かります、ミステリアスで素敵なのよね」などの声。視聴者の笑いを誘った。