¡Ú¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼S¡¦G·¡ÛÂçº®Àï¡ª¿·Ç¯ºÇ½é¤Î3ºÐÌÆÇÏ½Å¾Þ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ê¥¹¤¬À©¤¹¡¡ÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê 2½µÏ¢Â³½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Ç2026Ç¯¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£
¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ê¥¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤«¤é4¡¦5ÈÖ¼ê¤Î¹¥°Ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇµÓ¤ò¿¤Ð¤·º¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£
Âçº®Àï¤òÀ©¤·¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°È¾å¤ÎÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¤ÏµîÇ¯½Å¾Þ4¾¡¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ2½µÏ¢Â³½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤È¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë¤Ï10ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥ì¥ó¥ë¡¼¥Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ï¥Êº¹¤Ç11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥ª¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤¬3Ãå¤ËÆþÀþ¡£
1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ô¥¨¥É¥¥¥é¥Ñ¥ó¤Ï10Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥®¥ê¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤Ï13Ãå¡£
3Ï¢Ã±Ê§Ìá¶â87Ëü±ßÄ¶¤ÈÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£