Image: 株式会社トライ・アングル

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

天気のいい日のドライブ。差し込む日差しが強くて、思わず目を細めてしまうことってありますよね。

でも、普通のサングラスをかけると視界が暗くなりすぎて、せっかくのきれいな景色が楽しめない。そんな悩みに寄り添ってくれるのが、アウトドア専用サングラス「AF-S203MC」です。

不快な眩しさを抑えつつ、景色の美しさはしっかり残す。そんな使い勝手のいいアイウェアのヒントは、意外なところにありました。

プロの現場で選ばれた、実力派のレンズ

Image: 株式会社トライ・アングル

道具を選ぶ基準が厳しいプロの世界では、性能や信頼性が何より重視されます。

たとえば、雪山の強い照り返しや、急に天候が変わる山岳地帯。そんな厳しい環境で活動する彼らにとって、アイウェアは視界を守るための大切な道具です。

「AF-S203MC」のレンズは、そうした現場のニーズに応えるべく設計されたもの。ファッション性だけでなく、実用性を重視するミニマル志向の方にも馴染みやすい1本といえます。

瞳を守る仕組みを応用した「メラニンカーボンレンズ」

Image: 株式会社トライ・アングル

どうして「ちょうどいい」視界がつくれるのでしょうか？ その秘密は、レンズの素材にあります。

人間の身体を保護するメラニン色素を模してつくられた「メラニンカーボンレンズ」（※）。このレンズは、すべての光を一律にカットするのではなく、瞳に負担がかかりやすい光を選んで抑えてくれます。

・紫外線（A波・B波）：99.9％以上カット ・ブルーライト：80％以上カット ・近赤外線（800nm）：約70％カット

※ドイツ工業規格（DIN）プラスマーク取得レンズ。メーカー公表値として、UVやブルーライト、赤外線のカット率が示されています。

裸眼に近い感覚で、いつもの散歩をもっと快適に

Image: 株式会社トライ・アングル

「AF-S203MC」の特長は、保護性能だけではありません。余計な光の乱反射を抑えることで、モノの輪郭がスッキリ見えやすくなります。たとえば、週末の公園散歩。木々の緑や空の青さが、いつもより少し鮮明に感じられるかもしれません。

レンズ素材には、メガネにも使われる歪みの少ない「CR39」を採用。視界の端までクリアなので、長時間の運転でも快適なかけ心地をサポートします。

路面の凹凸なども把握しやすいため、お出かけの際の安心感にもつながりそう。さらに、レンズ表面には抗菌・防滴効果のある光触媒加工が施されており、清潔に保ちやすいのもポイントです。

抗菌効果は、（財）日本繊維製品品質技術センター、ならびに（財）日本食品分析センターにて検査。

スイス陸軍に選ばれた背景と、科学的なアプローチでつくられた人工メラニンレンズ。これらが組み合わさることで、見るという体験をより心地いいものにしてくれます。

運転から、週末の旅行、山歩きまで。日差しを遮るためだけでなく、景色をもっと楽しむためのギアとして「AF-S203MC」を選んでみませんか？ 2タイプのカラーバリエーションから、ご自身のライフスタイルに合うフレームをぜひチェックしてみてください。

Image: 株式会社トライ・アングル

