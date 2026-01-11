Photo: はらいさん

家ってなんか寒くないですか？

電車の中や会社は暖かいのに、なんだか暖まらない一人暮らしの部屋。できるだけ暖かく過ごせるように工夫したいところです。今回はAmazonですぐポチれる、ぬくぬくアイテムを3つ紹介します。

デスクワークにピッタリなぬくぬくアイテム

机仕事をする中で、課題になってしまうのが足先の冷え。机に向かっていると体を動かさないため、足元が冷えてしまうというのはあるあるです。

そんなシチュエーションで大活躍するのが、アイリスオーヤマの｢ぐるポカパネルヒーター｣。使い方はとてもシンプルで、電源を入れたらパネルの内側に両足を置くだけ。

赤外線効果でじわじわと足が温まり始め、約2〜3分後にはまるでお湯のない足湯のようなポカポカを感じることができます。冷え込みがちな朝や夜には、特に効果を実感できるとのこと。

温度調整は弱、中、強の3段階から選ぶことができ、｢強｣の場合は（室温が20度のとき）標準表面温度が55℃（±5℃）にもなるためかなり温かいです。

こちらのアイテムは、エアコンなどと違い、乾燥を防げる点においても優秀といえそう。ハイソックスやスリッパと一緒に使うとさらにポカポカ気分を味わうことができますよ。

足先から温める人気ソックス

続いてのアイテムも足先の冷えにアプローチするアイテム。

足先を暖めてパフォーマンスをさらに上げたい。そんな時に重宝するのが、段違いに温かい｢まるでこたつソックス｣です。過去には売り切れが続出した人気アイテムとなっています。

温かさのひみつは、くるぶしの温熱刺激。靴下サプリによると、足首にある｢三陰交｣は冷えを呼び込みやすいツボになっているといいます。本製品は、この部分を発熱素材でカバーし、足を温めてくれるという寸法です。



履きやすさについても確かなクオリティに。足首から履き口までは、ふわふわに編まれた柔らかく伸びのいい素材。履き口の締めつけがなく、脱いだ時に跡がついてしまうこともないとのこと。

一方で、足首からつま先までは、足首上よりも編み目が細かい仕様に。足先の部分は細かく編まれているため、ズレなく快適に履くことができます。

ソックスにこだわって、足先から温めてみるというアプローチはいかがでしょう？

寒さと結露を防いだのは、まさかのプチプチ

窓際で仕事をすると、いくらカーテンを閉めていても寒いもの。

こうした課題を解決するのに役立つのが、霧吹きで水をシュシュっとするだけで窓ガラスに貼り付く結露防止シートです。

見た目は梱包に使われるプチプチのエアパッキンなのですが、貼ってあるとちょっとだけ寒さが緩和されます。加えて、結露も防げるので冬場にはもってこい。窓のサイズに合わせてカットできますし、もし角から剥がれても、再び濡らせばまたくっつきます。

使い捨てにせず繰り返し再利用できるので、プラごみにならずエコというのもメリット。オフシーズンは丸めて保管しておけば、翌年また使えます。

安価に購入できるため、コストパフォーマンスについても優秀と言えるのではないでしょうか。

