»³ËÜ·½°í¡¡ºÊ¡¦À¾ÌîÌ¤É±¤¬Âè£²»ÒÇ¥¿±¤Ç¡ÄÌ¿Ì¾°Æ¤òÈäÏª¡Öº£Ç¯¤Ç58¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Çà¸Þ½½È¬á¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î»³ËÜ·½°í¤¬£±£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡¡ÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£Âè£²»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Î·×²è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤Ï£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤êÌµ»ö¤Ë°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£»³ËÜ¤âÆ±Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â°ìÆü¤Ç¤âÄ¹¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ã¤È¤Ð¤»¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¤â¡¢ÁêÊý¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¡¢£²¿ÍÌÜ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤¨¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ä¤ä¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Ç±þ¤¸¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤«¤é¡ÖÃË¤Î»Ò¤«½÷¤Î»Ò¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡££±¿ÍÌÜ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¸¤é¤¹´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×¤È¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁ°²ó¤¬£µ£¶¡ÊºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¸Þ½½Ï»¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¿ä¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ÎÊÕ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£°ì±þ¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ïº£²ó¤Ïº£Ç¯¤Ç£µ£¸¡ÊºÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ø¸Þ½½È¬¡Ù¡Ê¤¤¤½¤Ã¤Ñ¤Á¡Ë¡¢£µ£¸¤È¤¤¤¦¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌ¿Ì¾¥×¥é¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¸Þ½½È¬¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤¢¡£»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤µ¤ó¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¤À¤±¤É¡¢Í£°ìÌµÆó¤À¤È¤·¤¿¤é¸Þ½½È¬¡£È¬¤È¤¤¤¦»ú¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤«¤¬¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£ÃËÀ¤À¤È¤·¤Æ¤â¸Þ½½È¬¤È¤«¤«¤ï¤¤¤½¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡££µ£¸¤ÇÂè£²»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÌ¤Îý¥¿¥é¥¿¥é¤À¤Ã¤¿¡£