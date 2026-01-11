「頑張れー！」「その顔、可愛すぎるｗ」と注目を集めているのは、飼い主さんにねこじゃらしで遊んでもらっている猫ちゃんの光景。全力で引っ張りっこに挑む猫ちゃんの姿が、温かな笑いと癒やしを届けています。こちらの投稿は50万再生を突破することとなりました。

【動画：猫と『ねこじゃらしを引っ張りっこ』していたら……思わず笑う『全力すぎる光景』】

全力でお父さんとひっぱりっこ！

ねこじゃらしで遊ぶ『全力モード』の姿が話題となっているのは、Instagramアカウント『岩井 青都』に投稿された、黒猫あずきちゃんのある日の光景。この日、お父さんにねこじゃらしで遊んでもらっていたあずきちゃん。ねこじゃらしの先を器用に咥えて、逃がすまいと目一杯踏ん張っていたといいます。

その可愛らしい姿に、お父さんもお母さんも思わず笑顔に。そんな楽しそうな引っ張りっこの光景ですが、あずきちゃんのお顔をよく見てみると、衝撃的な表情を浮かべていたとのこと。いつも可愛いお顔を見せてくれているあずきちゃんの、衝撃的すぎる表情とは…？

遊びに集中しているうちに、あずきちゃんの表情が…

お父さんにねこじゃらしで遊んでもらっていたあずきちゃん。そのお顔をよく見てみると…なんと、瞳孔が大きく広がって想像以上の興奮状態だったとのこと！

さらには、足の指も全開に広げて耳もペタンと倒れていたそう。こんなにねこじゃらしに夢中にさせてしまうなんて、お父さんのねこじゃらし捌きはプロ並みのようです。

そんな必死なあずきちゃんの姿を見て、温かい笑いに包まれるお父さんとお母さん。そんな家族の団らん風景が、たくさんの人に笑顔を届けることとなったのでした。

あずきちゃんがねこじゃらし特訓をする理由

全力でねこじゃらしに挑む姿を見せてくれたあずきちゃん。その理由は、もしかしたらお母さんのお手伝いをしたいからなのかもしれません。ある日、お母さんは空気の入ったビニールの緩衝材をあずきちゃんのところへ持ってきたそう。すると、あずきちゃんはビニールに顔を近づけて…カプッとビニールを噛んで空気を抜いてくれたのだといいます！

捨てるときに意外と手間がかかる緩衝材も、あずきちゃんにかかればあっという間にコンパクトな姿に。きっとそれも、お父さんとのねこじゃらし特訓があってこそ。あずきちゃんが本気でねこじゃらしと向き合っているのは、こうして家族たちの力になりたいからなのかもしれません。

ねこじゃらしを全力で咥えるあずきちゃんの姿には、「目がｗ」「顔と耳が可愛い」「後ろ足の踏ん張りも可愛すぎｗ」と、たくさんの笑顔と感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『岩井 青都』では、そんな頑張り屋さんなあずきちゃんの日々が投稿されていますよ。

あずきちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「岩井 青都」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。