眠っているわんちゃんの睡眠妨害をする猫ちゃんの光景が、815万再生を超える反響を呼んでいます。壁の向こうからこっそりわんちゃんにパンチをお見舞いする猫ちゃんの姿には、「壁の向こう側が思った以上に必死だったｗ」「可愛すぎて笑っちゃったｗ」といったコメントが寄せられることに。投稿を見た人に笑顔と笑いを届けています。

【動画：気持ちよさそうに『犬』が眠っていると、壁の向こう側から『猫』が…爆笑の展開】

エルくんが眠っていると、壁から前足が出てきて…

睡眠妨害をする猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『エルとルーの日常』。この日、ゴールデンレトリバーのエルくんは壁に体をもたれかけて、すやすやと気持ち良さそうにお昼寝をしていたそう。ぐっすりと眠るエルくんの姿を見ていたら、心置きなくゆっくりと眠らせてあげたくなります。

しかし、そんなエルくんに思わぬ刺客が送り込まれることに…。なんと、エルくんの目の前にあった壁から、何者かの前足が出てきたのでした。

その前足は、壁から出たり引っ込んだりとせわしなく動き、気持ち良く眠っていたエルくんのお顔に何度もぶつかっていたといいます。

想像以上に頑張っていたルーちゃん

エルくんの睡眠妨害をしているのは、いったい誰なのか…。そう思い壁の向こう側を見てみると、そこにいたのはキジ白猫のルーちゃんでした！

ルーちゃんはひっくり返りそうな体勢になったり、腕が抜けなくなってしまうのではないかと思うほど腕を壁の向こうに押し込んだりと、想像以上の頑張りを見せていたとのこと。

その姿はとても可愛いものの、エルくんにとっては少し控えてほしいところかもしれません。（笑）

猫パンチを受け流すエルくん

そんなルーちゃんの睡眠妨害を受けながらも、眠ることに集中するエルくん。すると、今度はルーちゃんが床の方から前足を伸ばしてきて、頭をパンチし始めたそう。これには、さすがのエルくんも一瞬目を開けたといいます。

しかし、その行動を怒ったりすることなく、再び目を閉じて何事もなかったかのように再び眠りに入るエルくん。その大らかな姿に、思わず尊敬の気持ちが湧いてきます。

そんなエルくんの反応に観念したのか、ルーちゃんはいつしか壁から前足を出すのを止めたそう。大人な対応を突き通したエルくんが勝利を収めることとなったのでした。

眠っているエルくんに猫パンチをお見舞いするルーちゃんの光景には、「ふたりとも可愛すぎ」「ボクシングのブルンブルンするやつ思い出したｗ」「ずっと見てられます」といった感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『エルとルーの日常』では、そんな元気いっぱいのルーちゃんと、おっとり犬のエルくん、そして末っ子猫のチャーリーくんの日常が綴られています。

ルーちゃん、エルくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「エルとルーの日常」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。