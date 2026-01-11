元TBSでフリーの山本里菜アナウンサー(31)が10日、自身のインスタグラムを更新し、フジテレビ・杉原千尋アナ(30)の結婚を祝福した。



【写真】顔が近いっ！幸せ＆尊さしかない2ショット

「Happy Wedding 結婚おめでとう」とコメントして2ショットを掲載。「幸せそうなお顔見て私まで幸せな気持ちになったよ！えへへへへ」と喜びのおすそ分けを受けたことを伝えた。



2人は2025年6月に放送された、フジテレビ系「オールスター合唱バトル」で共演していた。杉原アナは山本アナの投稿に「りなさん～ありがとうございました 楽しすぎました!」と感謝の返答。「またおねがいします」と再会を期待していた。



顔の距離が近い、仲睦まじい2ショット。ただ、ちょっと意外な組み合わせでもあったようでフォロワーからは「里菜ちゃん 千尋と仲良しだったの」と驚きの声も。「御二人とも楽しそう。幸せそう。」と幸せのおすそ分けを受け取っていた。



杉原アナは2025年12月上旬に会社員のカメラマンと結婚。同月8日の同局「ノンストップ!」の生放送で、結婚したことを報告していた。



（よろず～ニュース編集部）