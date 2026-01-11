12日夕方にかけて大雪に 集中除雪による通行止めも 交通障害などに注意警戒【新潟】

県内は山沿いを中心に12日夕方にかけて大雪となり、海上は昼前にかけて大しけとなるところがある見込みです。

気象台は交通障害などに注意・警戒を呼びかけています。



県内は大気の状態が不安定になっていて、昼過ぎから、ところどころで雪の降り方が強まっています。このあと12日夕方にかけて山沿いを中心に大雪となる見込みです。

12日午後6時までに予想される24時間降雪量は、多いところで、平地で30センチ、山沿いで70センチ、佐渡で10センチです。

気象台は12日明け方にかけて大雪による交通障害に注意・警戒を呼びかけています。



また、海上を中心に非常に強い風が吹いていて、12日昼前にかけて海は大しけになるところがあるでしょう。佐渡汽船ジェットフォイルは12日全便欠航が決まっています。



新潟国道事務所とENXCO東日本は大雪による集中除雪のため国道49号線と磐越自動車道で11日午後4時から通行止めを実施すると発表しました。

区間は国道49号が阿賀町野村（三郷チェーン着脱場）から福島県の会津坂下町（会津坂下IC交差点）まで

磐越自動車道が安田ICから会津坂下ICまでとなっています。



