山崎紘菜、ほっそり美脚＆圧巻オーラ際立つモデルショット公開「存在感凄い」「凛とした美貌」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】女優の山崎紘菜が1月10日、自身のInstagramを更新。自身がキービジュアルをつとめるコレクションを身に着けたショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳171cm美人女優「存在感凄い」と話題の美脚ショット
山崎は、自身がキービジュアルをつとめるブランドブランド「Ground Y（グラウンド ワイ）」の「2026 Spring／Summer Collection」からのショットであることを記し、同コレクションの衣装を身にまとった複数のショットを投稿。ブラックの半袖アウターの下にマゼンダの花がらの模様が見えるシャツを身に着けたコーディネートや、ブラックのオーバーシャツをまとったショットでは、すらりとした美しい脚がのぞいている。
また、ともにキービジュアルをつとめる俳優の野村康太とのショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「オーラ凄い」「スタイル圧巻」「クールかつ可憐」「凛とした美貌が美しい」「視線に射抜かれる」「黒が似合う」「美しさが際立つコーディネート」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山崎紘菜、ブランドコレクションからショット公開
◆山崎紘菜の投稿に反響
