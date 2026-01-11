年末年始に行きたいと思う「熊本県の道の駅」ランキング！ 2位「七城メロンドーム」、1位は？【2025年調査】
新しい一年の幕開けとともに、清々しい気持ちで出かける初ドライブは冬の楽しみの一つです。縁起の良い地元食材や、新年を元気にスタートさせるためのエネルギーをもらえるような場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、年末年始に行きたいと思う「熊本県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：七城メロンドーム（菊池市）／37票2位は、その名の通りメロンを模した巨大な3つの屋根が目を引く菊池市の「七城メロンドーム」です。インパクト抜群の外観はドライブの記念撮影にも最適。特産品のメロンはもちろん、メロンパンやソフトクリームなどのスイーツも大人気です。また、農産物直売所としての規模も県内屈指で、お正月用の食材を買い求める地元客や観光客で賑わいます。遊び心満載の建物は、年末年始の家族連れでの立ち寄りにもぴったりです。
回答者からは「メロンづくしのオリジナルのものが楽しめるので行ってみたいです」（30代女性／愛知県）、「お正月用の新鮮な野菜や果物が豊富に揃い、名物のメロンパンやメロンソフトを片手に賑やかな初売りを楽しめるから」（30代男性／滋賀県）、「菊池市の特産メロンを中心に、地元野菜や加工品が豊富に揃っています。 冬でもお土産探しや軽食に便利です」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
1位：阿蘇（阿蘇市）／61票1位は、世界最大級のカルデラを誇る阿蘇山を間近に感じる「阿蘇」でした。JR阿蘇駅に隣接し、正面に雄大な阿蘇五岳を望む素晴らしい景観が広がります。阿蘇の牧場直送の牛乳やスイーツ、あか牛を使ったお弁当など、大自然の恵みが凝縮されたラインアップが魅力です。年末年始、初日の出や初詣で阿蘇地方を訪れる人にとって、阿蘇の食と景観を凝縮して楽しめるここは、絶対外せない拠点となっています。
回答者からは「阿蘇の乳製品などたくさん良いものが売っていそうだから」（50代女性／埼玉県）、「JAFの県内ランキングで9年連続1位に選ばれる人気スポットです。阿蘇五岳の雄大な景色を望み、地元産の野菜・果物・弁当などが豊富に揃っています。観光情報も充実しており、ドライブ休憩＋阿蘇観光の拠点として最適だからです」（40代女性／埼玉県）、「阿蘇山周辺に位置し、地元野菜や特産品、軽食も豊富なので、年末年の阿蘇観光やドライブや、休憩、お土産購入に最適だから」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)