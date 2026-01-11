【ひらがなクイズ】当たると爽快！ 共通する2文字は？ 日常の習慣＆趣味に隠れた単語も
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、暮らしに関連する言葉、そして知的なゲームまで、幅広いキーワードが集まりました。すべて「頭」に入る2文字を意識して、正解を導き出してください。
□□かえ
□□あと
□□きり
□□しょうぎ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「つめ」を入れると、次のようになります。
つめかえ（詰め替え）
つめあと（爪痕・爪あと）
つめきり（爪切り）
つめしょうぎ（詰将棋）
今回は、体の「爪（つめ）」に関する言葉と、隙間なく入れる・追い詰めるという意味の「詰める（つめる）」に関連する言葉が混ざっていました。「爪切り（つめきり）」のような日常の道具から、「詰将棋（つめしょうぎ）」のような集中力を要する趣味まで。同じ「つめ」という音が、全く違うシーンで活躍しているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
