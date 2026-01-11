4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズ。定期的に使うお手入れ道具や、じっくり頭を使う盤上のパズルがヒントです。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、暮らしに関連する言葉、そして知的なゲームまで、幅広いキーワードが集まりました。すべて「頭」に入る2文字を意識して、正解を導き出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□かえ
□□あと
□□きり
□□しょうぎ

正解：つめ

正解は「つめ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「つめ」を入れると、次のようになります。

つめかえ（詰め替え）
つめあと（爪痕・爪あと）
つめきり（爪切り）
つめしょうぎ（詰将棋）

今回は、体の「爪（つめ）」に関する言葉と、隙間なく入れる・追い詰めるという意味の「詰める（つめる）」に関連する言葉が混ざっていました。「爪切り（つめきり）」のような日常の道具から、「詰将棋（つめしょうぎ）」のような集中力を要する趣味まで。同じ「つめ」という音が、全く違うシーンで活躍しているのが面白いですね。

