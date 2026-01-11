あす（12日）の「成人の日」を前に、岡山市でも門出を祝う式典「二十歳の集い」が開かれました。

【写真を見る】雪も舞う中 岡山市でも“二十歳の集い” 「夢をしっかりかなえられるような大人になりたいです」【岡山】

「久しぶりの友達にあえてうれしいです」

「可愛いです」

「ちょっと髪型似てて」

「打合せなしでそろってたんで」

強い寒気の影響で雪が舞う時間もありましたが、

参加者は笑顔で旧友との再会と新たな門出を喜びあっていました。

式典では、昨年ブレイキンの世界大会で優勝したISSIN選手が登場、熱いパフォーマンスで会場を沸かせました。

（参加者）

「大人の仲間入りしたなって感じます」

「看護師を目指しているので、その夢をしっかりかなえられるような大人になりたいです」

「自分の母親が着付けの先生で、それで家で着付けてもらった。普段ありがとうとか照れくさくて言えないんですけど、そういうことをきょうを機会に口に出来たらなと思います」

厳しい冷え込みの中、節目を迎えた参加者は二十歳の想いを噛みしめていました。