雪も舞う中 岡山市でも“二十歳の集い” 「夢をしっかりかなえられるような大人になりたいです」【岡山】
あす（12日）の「成人の日」を前に、岡山市でも門出を祝う式典「二十歳の集い」が開かれました。
【写真を見る】雪も舞う中 岡山市でも“二十歳の集い” 「夢をしっかりかなえられるような大人になりたいです」【岡山】
「久しぶりの友達にあえてうれしいです」
「可愛いです」
「ちょっと髪型似てて」
「打合せなしでそろってたんで」
強い寒気の影響で雪が舞う時間もありましたが、
参加者は笑顔で旧友との再会と新たな門出を喜びあっていました。
式典では、昨年ブレイキンの世界大会で優勝したISSIN選手が登場、熱いパフォーマンスで会場を沸かせました。
（参加者）
「大人の仲間入りしたなって感じます」
「看護師を目指しているので、その夢をしっかりかなえられるような大人になりたいです」
「自分の母親が着付けの先生で、それで家で着付けてもらった。普段ありがとうとか照れくさくて言えないんですけど、そういうことをきょうを機会に口に出来たらなと思います」
厳しい冷え込みの中、節目を迎えた参加者は二十歳の想いを噛みしめていました。