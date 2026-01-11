「このオフで１番吠えたわ」「J２には反則」昇格クラブが大物獲得で騒然！同僚も即反応「また俺の上位互換取ってるやんけ！勘弁してくれや」
昨季にJ３を制した栃木シティが１月11日、ダヴィド・モーベルグが完全移籍で加入すると発表した。
モーベルグは現在31歳で、スウェーデン代表歴を持つ左利きのアタッカー。2022年から１年半、浦和レッズでプレーしており、２年半ぶりのJリーグ復帰となる。直近は母国のノルシェーピンに所属していた。
2022年にJ１で８ゴールを挙げた元浦和10番の加入を受け、SNS上は大盛り上がりだ。次のような声が続々と寄せられている。
「ま、ま、マジで？？？？あのモーベルグよね？？」
「も、モーベルグ？？このオフで１番吠えたわ」
「今冬一番のビックリ補強。万全なモーベルクならJ２には反則な選手」
「栃木シティ補強やばい！最高すぎる」
「こりゃあすげえの連れてきたなぁ本気だ」
「百年構想リーグからぶっ放すつもりなのか」
「エグい。エグ過ぎる」
「これは他サポだけど激アツ！」
「流石に観に行く。まずは日本に帰って来た事が嬉しい」
また、チームメイトの田中パウロ淳一もすかさず反応。「また俺の上位互換取ってるやんけ！！笑笑 勘弁してくれやwww」とユーモラスにコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
モーベルグは現在31歳で、スウェーデン代表歴を持つ左利きのアタッカー。2022年から１年半、浦和レッズでプレーしており、２年半ぶりのJリーグ復帰となる。直近は母国のノルシェーピンに所属していた。
2022年にJ１で８ゴールを挙げた元浦和10番の加入を受け、SNS上は大盛り上がりだ。次のような声が続々と寄せられている。
「ま、ま、マジで？？？？あのモーベルグよね？？」
「も、モーベルグ？？このオフで１番吠えたわ」
「今冬一番のビックリ補強。万全なモーベルクならJ２には反則な選手」
「栃木シティ補強やばい！最高すぎる」
「こりゃあすげえの連れてきたなぁ本気だ」
「百年構想リーグからぶっ放すつもりなのか」
「エグい。エグ過ぎる」
「これは他サポだけど激アツ！」
「流石に観に行く。まずは日本に帰って来た事が嬉しい」
また、チームメイトの田中パウロ淳一もすかさず反応。「また俺の上位互換取ってるやんけ！！笑笑 勘弁してくれやwww」とユーモラスにコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…