お笑いコンビのオール阪神・巨人が１１日、東京・ＩＭＭ ＴＨＥＡＴＥＲで、５カ所を巡る結成５０周年記念公演「来て！見て！笑て！」の東京公演を開催。漫才やトークコーナーなどで爆笑をさらい、自らの節目を盛大に自己祝福した。

終盤、オール巨人と同期の明石家さんまが、２人のお祝いのためサプライズで駆けつけた。さんまは登場するや、プレゼントとして「おむつ」を贈呈。巨人は「これは必要やわ…！」と思わずうなずいた。コンビ２人は昨年末にともに腸炎となり、おむつを着用して舞台に上がっていたこともあった。この日もそのエピソードを披露していたため、まさかの伏線回収に会場は大ウケだった。

「おむつトーク」も展開した中、その後も３人でデビュー当時からの思い出話に花を咲かせた。話題は尽きず、予定時間を３０分ほど大幅にオーバーするほどの盛り上がりで、巨人は「長ないか？ありがたいけど、そろそろ終わってもいいと思うけど」とぶっちゃけて、無理やり終わらせようとするほどだった。

ぽつぽつと観客が帰宅する姿が見られると、それに気付いたさんまは「こら！帰るな！」と強烈にツッコミ。巨人は思わず「ええよ、帰り帰りもう」と苦笑で促し、「よう見つけたな」とさんまの視野に驚いていた。

この日は、ドンデコルテやヤーレンズら実力派の後輩芸人も出演した。