レスリング女子で五輪メダリストの浜口京子（48）が11日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）にゲスト出演。現役時代につらかったトレーニングや父のアニマル浜口（78）のおかげで長く第一線で競技を続けられたことを明かした。

世界選手権5連覇、五輪2大会連続銅メダルを獲得した浜口。減量について聞かれると、「現役の時は最重量級でたくさん食べなきゃいけなかったんですよ」と明かした。

「1回の練習で3キロちょっと落ちる時もあります、体重が」と振り返り、「練習終わりになると、シューズのグジュグジュグジュって汗でなって、レスリングシューズ絞ってみたら水たまりに…」と赤裸々に語った。

体重が落ちやすく、その分食べる必要があったといい、「トレーニングした後にテーブルについて食べることもトレーニング。食トレみたいな…食べる時間が凄い苦痛の時もありましたね」と打ち明けた。

父・アニマル浜口が常に一緒だったことについて「めんどくさいなと思ったことは?」と突っ込まれると、「練習中に自分の技ができないと、頑張ってもできない時って歯がゆくなって自分でもいっぱいいっぱいになっちゃうんですね。でも父から“こうした方がいい”って言われると、自分の中でパンパンになっちゃって、1回だけ“うるさい！”って」と大声で言い返した過去をぶっちゃけ。父は何も言わず黙っていたことも明かした。

また、父にはオーバーワークに気を使ってもらっていたといい、「休みなさいって言ってくれて、長い間続けることができました。大きなケガしてないです」と感謝。浜口は第一線から退いた後も引退はしておらず、筋トレなどトレーニングを行っている。