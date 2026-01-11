「バスケットボール・皇后杯全日本選手権、ＥＮＥＯＳ７６−６２デンソー」（１１日、国立代々木競技場）

決勝が行われ、ＥＮＥＯＳがデンソーを下し、３大会ぶり史上最多を更新する２８度目の優勝を飾った。今季限りでの現役引退を表明している元日本代表ＰＧ宮崎早織（３０）も巧みなゲームメイクで貢献し、１６得点７アシストで最後の皇后杯で有終の美を飾った。宮崎は試合終了のブザーとともに、仲間たちにもみくちゃにされて号泣。喜びの涙が止まらなかった。

試合後、２３得点をマークし、チームをけん引した日本代表・馬瓜エブリンは「すべてのバスケットボールファンの皆さん、そしてＥＮＥＯＳファンの皆さん、ＥＮＥＯＳがチャンピオンに帰ってきたぞ〜！」と絶叫。宮崎への言葉を求められると、天を仰ぎ「（宮崎のコートネーム）ユラ！私のこと拾ってくれてありがとう！」と感謝を叫んだ。

ＭＶＰの発表ではエブリンの名前が呼ばれると、宮崎はがっくり。エブリンは満面の笑みで受賞に向かった。

ＳＮＳでは「宮崎の顔よ」、「拗ねる宮崎早織ｗ」、「寸劇も最高」と笑いを誘っていた。