“解散案”浮上で自民・小野寺氏「かなり可能性高まっている」　立憲・野田氏「戦う準備を加速していきたい」

1月下旬に衆議院を解散する案が政府与党内の一部で浮上し、野党からこの時期の解散に懸念が示される一方、与野党から選挙準備を進めるとの声が相次ぎました。

自民党・小林鷹之政調会長：

一般論で言えば、「常在戦場」という言葉が適切か分かりませんけれども、いつそういうことがあっても出遅れることがないように、日々鍛錬をしていく。

自民党・小野寺五典税調会長：

（Q. 自民党内は？）皆さん、ただただ驚いていると。かなり可能性が高まっているかなと思っております。しっかり準備をしていく必要があると思います。

政府与党関係者によると、23日召集予定の通常国会の冒頭で高市首相の判断で衆議院を解散する案が、政府与党内の一部で浮上しているということです。

立憲民主党・野田佳彦代表：

解散はあるだろうという前提に立って戦う準備を加速していきたい。大義がないんですよね。「責任ある積極財政」を問うというのは（予算案を）通した後で問えばいいのに。何か自己保身的な理由があるのかどうか。

公明党・斉藤鉄夫代表：

なぜ今、解散なのか。（予算案の）年度内成立をあきらめてまで、というのは一体どういうことなのか。

日本維新の会の吉村代表はテレビ番組で、「おととい高市首相と2人で話した際、『一段ステージが変わったな』というやりとりがあった。いつでも戦う準備は整えている」と強調しました。