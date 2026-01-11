◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）

ＪＲＡから前売り最終オッズが１１日、発表された。

単勝人気は上位４頭が拮抗（きっこう）している状態だ。１番人気は（１）アルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）で４・３倍。新馬勝ち直後ながらも厚い支持を集めた。

２番人気は良血馬の（１１）バルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）で５・１倍で、３番人気の（４）ディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）が５・３倍。４番人気の（１３）モノポリオ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リアルスティール）が５・８倍で、ここまでが１０倍を切っている。

馬連は１０倍を切る組み合わせがない混戦模様とはいえ、（１）アルトラムス中心に売れているとみていい。１番人気で１３・６倍の（１）（１３）を始め、上位人気１０通り中６通りが（１）絡みだ。

３連単は唯一、万馬券ではない９８・５倍の１番人気が（４）（１）（１３）の組み合わせだ。２番人気も（１３）（１）（４）で１１１・０倍だが、上位人気は（１）絡みの馬券。（１）が圏外で最も安い組み合わせなら（４）（１３）（１１）で１５番人気の１５２・５倍つく。