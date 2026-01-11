◆バスケットボール女子 皇后杯全日本選手権 最終日（１１日、東京・代々木第一体育館）

決勝が行われ、ＥＮＥＯＳが７６―６２でデンソーを下し、３大会ぶり２８度目の優勝を飾った。

今季限りでの引退を表明している２１年東京五輪、２４年パリ五輪代表の宮崎早織は１６得点、７アシストと躍動。優勝が決まるとティム・ルイス・ヘッドコーチと抱き合い、大粒の涙を流した。「本当に本当にうれしいです。もどかしかったシーズンがたくさん。優勝ってこんなにうれしいんだなと、改めて感じた。こんなにうれしくて涙が止まらない優勝は初めて。ここにインタビューを受けて立っていることが幸せ」と声を震わせながら、勝利をかみしめた。

チームは第３クオーターで最大１４点あったリードをひっくり返された。優勝が危うくなる時間帯もあったが、諦めずに最後までプレー。「どんな瞬間もヘッドダウンしないことを意識していた。（馬瓜）エブリンの声が鼓舞してくれた。星（杏璃）が主将として成長してくれたことが何よりもうれしい」とともに戦った仲間たちとの一戦を振り返った。

今季開幕前に引退を表明。Ｗリーグの試合も残りわずかとなり、コートに立つ時間も減っている。わずかとなった現役生活に向けて「私たちのバスケットをみて、少しでも背中を押せる活躍がしたい。新たな歴史を作る選手と、笑顔で戦っていきたい」と今後へ意気込んだ。

同い年で、今季チームに加入した馬瓜からは「ユラ（宮崎のコートネーム）、私のこと拾ってくれてありがとう！」とコート上で感謝され、満面の笑みを浮かべた。宮崎はベストファイブを受賞し、馬瓜はベストファイブに加えＭＶＰに輝いた。