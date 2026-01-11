明日12日にかけては、数年に一度レベルの強烈寒気の影響で、北陸など日本海側を中心に大雪や猛吹雪に警戒が必要です。発達した雪雲の帯JPCZが形成され、短時間で積雪が急増し立往生や停電のリスク大。夜間のドカ雪、注意点をまとめました。

今季最強寒気のピークは今夜(11日)

明日12日(月・祝)にかけて、日本付近は冬型の気圧配置が強まり、上空には今シーズン一番の強烈寒気が南下します。





平地で雪が降る目安の上空1500メートル付近でマイナス6℃以下の寒気が西日本や東日本をすっぽりと覆い、マイナス12℃以下の大雪の目安の寒気が北日本を広く覆う見込みです。更に上空5500メートル付近マイナス42℃以下と、数年に一度レベルの寒気が北陸〜東北南部付近まで南下する見込みです。寒気の底は今夜(11日)です。今年は年明け早々、正月寒波による大雪がUターンラッシュを直撃。広島と山口の県境付近の山陽道で立往生が発生しましたが、この正月寒波よりも、西日本や東日本では強いレベルの寒気が襲来するため日本海側だけでなく、普段、雪になれていない東海など太平洋側でも積雪のおそれがあるため警戒が必要です。

JPCZで積雪急増 24時間で1メートル近い降雪予想

今夜(11日)は強烈寒気が南下するため、日本海側では雪雲が発達しやすくなります。山沿いだけでなく、平地でも局地的に雪が強まり大雪となるでしょう。特に、北よりの風と西よりの風がぶつかるJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の周辺である東北〜北陸(秋田〜福井)の日本海側を中心にドカ雪や猛吹雪となるでしょう。短時間で新たに1メートル近い雪が急増し、立往生のリスク大となるため厳重な警戒が必要です。

台風並みの暴風や高波にも警戒

北日本から西日本では12日にかけて、台風並みの非常に強い風が吹き、暴風や暴風雪となる所があるでしょう。吹雪や大雪などで視界が真っ白に奪われ、空と地面の区別がつかなくなり、方向や距離感が失われるホワイトアウトに警戒が必要です。



【11日から12日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)】

北海道地方 23メートル (35メートル)

東北地方 20メートル (30メートル)

関東甲信地方 25メートル (35メートル)

北陸地方 23メートル (35メートル)

近畿地方 23メートル (35メートル)

中国地方 23メートル (35メートル)



【波の予想】

北日本から西日本では、12日にかけて大しけとなる所があるでしょう。

11日から12日にかけて予想される波の高さは

北海道地方 6メートル

東北地方 7メートル

関東甲信地方 7メートル うねりを伴う

北陸地方 7メートル うねりを伴う

近畿地方 7メートル うねりを伴う

中国地方 7メートル うねりを伴う

となっています。

風雪・大雪・低温に伴うリスク

風雪や大雪、低温によって以下のようなリスクがあります。



(1)停電(倒木や雪の重みで電線が切れることで発生する恐れがあります。)

停電に備えて、懐中電灯や防寒着、毛布などを準備しておくと良いでしょう。

また、電源を確保するため、モバイルバッテリーも用意しておくと安心です。



(2)水道凍結(最低気温がマイナス4℃以下になる時や真冬日が続いた時に凍結する可能性があります。)

事前に、水道管の中から、水を抜いておきましょう。また、屋外で、むき出しになっている水道管やメーターは、発泡スチロールなどの保温材を使って、専用テープでしっかりと巻き、保温しておいてください。



(3)商品の品薄(交通網マヒによる物流遅延により発生する可能性があります。)

事前に食料品は少し多めに買い、暖房用の燃料も少し多めに確保すると安心です。



不要不急の外出は控えましょう。やむを得ない場合の運転は必ずスタッドレスタイヤを装着し、タイヤチェーンも携行しましょう。万が一立ち往生した場合に備え、防寒具、スコップ、牽引ロープ、非常食、飲料水などを車内に常備してください。