2025年ネーミングライツ問題で揺れたプロ野球「くふうハヤテ」が11日新入団会見を開き、今シーズンは「ハヤテベンチャーズ静岡」の名称で戦うことを明らかにしました。



16人の選手がチームに加入し3年目のシーズンをむかえるくふうハヤテ。会見冒頭、池田球団社長がネーミングライツ問題に触れ改めて謝罪し、2026年シーズンは「ハヤテベンチャーズ静岡」で戦うと表明しました。





注目は新加入選手では、唯一のセ・パ12球団経験者となる昨シーズン、セ・リーグ優勝の阪神から 野口恭佑 選手。（野口選手）『１２球団で活躍する』という強い気持ちをもって戦い抜くことと、早く戦力になれるよう１試合でも多く勝てるようい頑張りますので、応援よろしくお願いします。」また、今シーズンはドラフト指名をより意識し2025年の夏、静岡商業高校のエースだった山本敢生 投手 をはじめ高校生や大学生の選手が多く加入しています。一方、チームを指揮して3年目となる赤堀監督は、2026年の目標を「50勝」と力強く語りました。（赤堀監督）「昨シーズンは３８勝しかできなかったので、ことしは５０勝を目指したい。」チームは1月19日から合同自主トレを開始し、2月1日にキャンプインします。