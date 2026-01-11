９日、「片想い」を仕上げるロシア・ハバロフスク第２チームのメンバー。（ハルビン＝新華社記者／王松）

【新華社ハルビン1月11日】中国黒竜江省ハルビン市で9日、第28回ハルビン国際雪像彫刻コンテストが4日間の会期を終えた。13カ国から25チームが参加し、ロシア・ハバロフスク第2チームの「片想い」が1等賞に選ばれた。

９日、「牛を従える者」（３等賞）を仕上げるモンゴルチームのメンバー。（ハルビン＝新華社記者／王建威）

９日、「牛を従える者」（３等賞）を仕上げるモンゴルチームのメンバー。（ハルビン＝新華社記者／王松）

９日、「自由の幻影」（最優秀技術賞受賞）を仕上げるロシア・アムールスクチームのメンバー。（ハルビン＝新華社記者／王建威）

８日、「片想い」を制作するロシア・ハバロフスク第２チームのメンバー。（ハルビン＝新華社記者／王建威）

９日、「噬（ぜい）」（３等賞）を仕上げる中国第１チームのメンバー。（ハルビン＝新華社記者／王建威）

９日、「花と鳥」（２等賞）を仕上げるロシア・ウラジオストクチームのメンバー。（ハルビン＝新華社記者／王建威）

９日、「最後の一歩」（特別賞）の仕上げに取り組むグルジアチームのメンバー。（ハルビン＝新華社記者／王松）

９日、「拡張＋空間」（２等賞）を仕上げる韓国チームのメンバー。（ハルビン＝新華社記者／王建威）