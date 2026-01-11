Mrs. GREEN APPLE・大森元貴『葬送のフリーレン』2期テーマ担当でコメント 原作から大ファン【全文】
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが、2026年元日にスタートしたフェーズ３最初の新曲「lulu.」（1月12日発売）が、アニメ『葬送のフリーレン』第2期テーマソングとなることが発表された。
【動画】Mrs. GREEN APPLEの新曲音源が一部解禁…『葬送のフリーレン』最新PV
大森元貴（Vo/Gt）がコメントを寄せ、「lulu.」の一部音源の解禁となる『葬送のフリーレン』最新PVも公開された。
Mrs. GREEN APPLEは、年末の『第67回 輝く！日本レコード大賞』で「ダーリン」によって史上初のバンドでの三連覇を達成。大みそか『第76回NHK紅白歌合戦』の大トリを「GOOD DAY」で飾った。新章となるフェーズ3が、いよいよ「lulu.」から始まる。
■コメント
原作から大好きで拝読させていただいていたので、光栄です。
lulu.という楽曲は 誰かから誰かへ、命や宝物、思い出、意思が受け継がれ、脈々と今日に繋がって、またその明日へ。そして故郷を胸に秘めて前に進む強さを描いた楽曲です。
「葬送のフリーレン」の1ファンとして今期に描くたくさんのシーンが既に楽しみで仕方ありません。
ぜひ、lulu.も合わせてお楽しみいただけますと嬉しいです。
大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）
