2024年から約1年をかけて行われたガールズグループオーディション『No No Girls』。世界各国から寄せられた7,000通を超える応募のなかから、2025年1月11日の最終審査を経て、HANAのメンバー7人が選ばれてからちょうど1年が過ぎた。

参加者の身長、体重、見た目や年齢を問わないという異例のオーディションは、YouTubeやHuluで審査の模様が配信されるたびに大きな話題になっていたが、いざHANAが4月に鮮烈なデビューを飾ってからの快進撃たるや、すさまじすぎて他に例が思いつかないほど。「ROSE」を皮切りに、リリースするすベての楽曲がチャートを席巻。「Drop」「ROSE」「Tiger」「Burning Flower」「Blue Jeans」5曲がBillboard Japan ストリーミングソングチャート集計で再生回数が1億回を突破し、これは国内女性ダンス＆ボーカルグループとしては史上最多の快挙だという（※1）。また、2025年末には『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）で最優秀新人賞を受賞。『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）にも初出場を果たし、圧巻のステージを披露した。デビューから1年にも満たないグループが、なぜここまで人気を爆発させることができたのだろうか。

まずもって大きいのは、プロデューサー・ちゃんみなの手腕だろう。オーディション開始当初よりメンバーに伴走し、的確な指導と助言で彼女たちの秘めたポテンシャルを引き出してきた。明確な審査基準「No FAKE -本物であれ-」、「No LAZE -誰よりも一生懸命であれ-」、「No HATE -自分に中指を立てるな-」を掲げ、自身が作るグループの方向性を最初から提示してきたことも、目標へ向かう強靭な意志を培うのに一役買ったはずだ。HANAが誕生してからも、「ROSE」以降、すべての楽曲で作詞作曲のどちらにも名を連ね、HANAが届けるべき音楽世界をしっかりと示し続けている。HANAファンの間ではしばしばちゃんみなのことをリスペクトを込めて“ママ”と呼んだりもするが、デビュー後の彼女たちを迷うことがないよう導く存在がいることは、本当に心強いことだと思う。

そんなちゃんみなの熱意もあり、オーディション中から誕生するグループへの期待値が高まっていたことも、デビュー後の躍進の要因だっただろう。音楽やダンスへの熱意を幾度も否定され、自信なさげに見えた女の子たちが、徐々に自らを解放し、パフォーマーとして開花していく姿は、素直に感動を呼んだ。異色のガールズグループではなく、結成までの道のりやメンバー個人の背景を含めたストーリーの構築も、実にうまくファン心理をくすぐったと言える。実際にHONEYs（HANAのファンの呼称）のなかには、グループ結成前から応援し続けているという者も多く、新たに流入したファンが『No No Girls』を視聴する流れも起きている。

そしてやはり、特筆すべきは楽曲のクオリティと圧倒的なパフォーマンス力だろう。

CHIKAのパワフルな声量と歌唱力、NAOKOの抜群のダンススキルと存在感、JISOOの個性的で透明感あふれる声、YURIの凜としたステージング、MOMOKAの力強くアグレッシブなラップ、KOHARUのしなやかで豊かな表現力、MAHINAの天真爛漫で底知れぬポテンシャル。七人七様の個性を持ちながらひとつに調和し、強烈なインパクトを放つ様は、映像、ライブを問わず一度でも彼女たちのステージを観たことがある人なら、納得できるのではないだろうか。

もうひとつ、彼女たちをスターダムへ押し上げた要素が、“共感”の力だと思う。HANAの楽曲に通底する「自分らしく生きること」「ありのままの姿を肯定すること」「自分を愛すること」というメッセージは、同世代のみならず多くの人の心を揺さぶったはずだ。そこには、長らく“アイドル”文化が隆盛で、かわいらしく美しい見た目であること、従順であることを良しとする価値観が人々を縛っていたことも無関係ではない。HANAはオーディション時からその壁を突破する存在であり、媚びずに強く、自分たちの信じる“美”に常に正直であったからこそ、聴き手の共感を喚起できたのではないか。そしてそれは、今後も何らかのコンプレックスに悩む人たちの大きな希望となっていくに違いない。

デビューから1年を待たずに、恐ろしいほどの速さで躍進を続けるHANA。2026年も早々に『オリコン年間ランキング2025』の「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」で1位を獲得したことが発表された（オリコン調べ／※2）。期間内売り上げも国内女性アーティストとしては令和初の20億円超えだという。今後はTVアニメ『メダリスト』（テレビ朝日系）第2期のオープニング主題歌に決定している新曲「Cold Night」や1stアルバムのリリースを控え、さらに3月からは初の全国ホールツアー『HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”』を全17都市全25公演で開催予定。デビュー1周年に向け、フルスロットルで走り抜ける構えだ。予測不能なほど人の心をワクワクさせるもの。HANAの歩む道のりもまた、私たちの期待を大きく超えたものであることを願ってやまない。

（文＝渡部あきこ）