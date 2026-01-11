この記事をまとめると ■東京オートサロン2026が1月9日（金）より開幕した ■トーヨータイヤブースはモータースポーツ参戦車両を多数展示 ■海外で展開されている珍しいタイヤなども持ち込まれている

トーヨータイヤブースはモータースポーツ一色

イケてるタイヤをチェックしたいなら、東京オートサロン2026でトーヨータイヤのブースを訪れるのがおすすめだ。国内外のモータースポーツ車両やオリジナルのカスタムカーが展示され、同時にチョイスされているタイヤにもスポットライトを当てている。トーヨータイヤといえば、海外での大人気もあり、グローバルなタイヤのトレンドも読み取れることだろう。

まず、ブースの一等地に展示されているのはW2RC参戦車両のトヨタ・ハイラックス・ラリーカー。WORLD RALLY-RAID CHAMPIONSHIP2026の最上位である、ULTIMATEクラスに参戦しているマシンそのもの。装着されているのは、オフロードレースでの使用を想定して開発された、シリーズ最高の悪路走破性を誇るオープンカントリーM/T-R。

硬い岩場からタイヤが取られやすい砂場、ウェッティで滑りやすい岩場など、路面状況がさまざまに変化する厳しい環境下でも高速で駆け抜けられるという。ゴツいだけでなく、最先端技術がふんだんに注ぎ込まれたハイテクタイヤなのだ。

そして、アメリカでナンバーワンの人気を誇るピックアップトラック、フォードF-150ラプターは、オープンカントリーR/T PRO（日本未発売モデル 参考出品）が装着された。これは、オフロード性能を重視したアグレッシブなデザインと、日常の使用を想定した静粛性を両立した新ラギッドテレーンタイヤ。また、「デザートレーシング・プリランナー・スタイル」と題されたカスタマイズにも注目だ。

もともと高性能なラプターを、砂漠地帯での走破性に特化させるため、サスペンションがさらに強化されている。アメリカのオフロードレース、SCOREシリーズのサポートカーとしても活躍し、トーヨータイヤの総合的なパフォーマンスを見せつける1台といえよう。

さらに、トーヨータイヤのカスタムセンスが発揮されているのが、オープンカントリーR/Tを装着したスバル ・フォレスター ウィルダネス プロトタイプだろう。専用のフロント&リヤバンパーや、拡大したホイールアーチクラッディング、そして専用LEDフォグランプなどで、オフロードを駆け抜けるマシンといった印象に仕上がった。オフロード性能とオンロード性能を両立するオープンカントリーR/Tによって、フォレスターの正統派SUVというキャラクターに、高い走破性や機能性といった付加価値が備わったコンセプトモデルだ。

一方、オンロードタイヤは高次元のハンドリング性能とブレーキ性能を実現しつつ、環境にも配慮したプレミアムスポーツタイヤ「プロクセス」シリーズをラインアップしている。ニュルブルクリンク24時間耐久レース参戦車両のAMG GT3は、レースのために開発されたプロクセス・スリックを装着。

MOON TECHとのコラボで登場したポルシェ911GT3 ツーリングと、レクサスLBX モリゾウRRの2車はプロクセスのロードバージョン「スポーツ2」がチョイスされている。

なお、トーヨータイヤのブースでは車両やタイヤの展示以外にも、グランツーリスモの世界チャンピオンや、ニュル24時間のドライバー、あるいは有名アングラーによるオフロードトークセッションといったコンテンツも充実していたこともお伝えしておこう。